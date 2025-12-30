JPNN.com

Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/12): TPST Linggasana Karangasem

Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/12): TPST Linggasana Karangasem

Selasa, 30 Desember 2025 – 09:01 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Selasa (30/12): TPST Linggasana Karangasem - JPNN.com Bali
Ilustrasi pekerja PLN UID Bali melakukan perawatan berkala di salah satu infrastruktur kelistrikan di wilayah itu. Foto: ANTARA/Malik Ibrahim

bali.jpnn.com, KARANGASEM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (30/12) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (30/12):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
