Selasa, 30 Desember 2025 – 08:55 WIB
Roda Empat Mendominasi Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk, Sebegini Datanya - JPNN.com Bali
Bus Safari Dharma Raya dari Pulau Jawa turun dari kapal motor penumpang di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Mengwi, Badung. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Senin (29/12) kemarin.

Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan angkutan selama Operasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sebagai salah satu pintu utama masuk Bali dari Pulau Jawa, Pelabuhan Gilimanuk menjadi titik krusial selama periode Nataru.

Berdasarkan pantauan lapangan dan data sementara operator penyeberangan, pergerakan penumpang dan kendaraan selama libur Nataru tahun ini cenderung meningkat dibandingkan hari normal.

Kondisi ini terjadi seiring tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Bali.

Pergerakan penumpang kapal di jalur penyeberangan ASDP Gilimanuk–Ketapang mulai menunjukkan peningkatan pasca Hari Raya Natal 2025.

Arus penyeberangan dari Bali ke Jawa terpantau lebih padat dibandingkan sebaliknya, menandakan mulai terjadinya arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan data produksi ASDP Ketapang, tercatat sebanyak 32.570 penumpang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dalam dua hari pasca-Natal.

