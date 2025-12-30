Extra Flight di Bandara Bali Capai 267 Penerbangan, Load Factor 94 Persen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dari dan ke Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, berjalan lancar.

Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa, hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap data operasional penerbangan, pergerakan penumpang, serta kesiapan fasilitas dan personel pendukung di lapangan.

Lukman F. Laisa mengatakan ketersediaan kapasitas penerbangan selama periode Natal dan tahun baru di bandara itu tetap terjaga seiring dengan tingginya permintaan perjalanan udara masyarakat.

Tercatat sebanyak 82.445 penumpang lebih tinggi dari periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang berjumlah 81.500 penumpang.

"Tingkat keterisian penumpang berada pada level tinggi dan maskapai telah merealisasikan penambahan penerbangan atau extra flight untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujar Lukman F. Laisa dilansir dari Antara.

Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub mencatat pada periode 18 hingga 29 Desember 2025, telah diterbitkan sebanyak 285 izin terbang/ Flight Approval (FA) untuk extra flight dari dan ke I Gusti Ngurah Rai - Bali.

Dari jumlah tersebut telah terealisasi 267 penerbangan.

Hal ini menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi dan mencerminkan kesiapan serta optimalisasi operasional penerbangan dalam mendukung kebutuhan angkutan udara masyarakat selama periode libur akhir tahun.