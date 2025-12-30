JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (30/12): Baik untuk Membentuk Organisasi & Mencari Burung

Kalender Bali Selasa (30/12): Baik untuk Membentuk Organisasi & Mencari Burung

Selasa, 30 Desember 2025 – 06:56 WIB
Kalender Bali Selasa (30/12): Baik untuk Membentuk Organisasi & Mencari Burung - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 30 Desember 2025 bertepatan dengan Anggara Umanis Krulut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (30/12) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Umanis Krulut.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (30/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 30 Desember 2025 bertepatan dengan Anggara Umanis Krulut: Hari baik untuk membentuk organisasi & mencari burung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Mencari Burung Hari Baik Membentuk Organisasi Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Selasa 30 Desember 2025 Dewasa Ayu Anggara Umanis Krulut Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jo Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang Hilang Percuma - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang Hilang Percuma

  2. Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif - JPNN.com Bali

    Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif

  3. Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU