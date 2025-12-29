JPNN.com

Menhub & Kakorlantas ke Gilimanuk, Animo Liburan Tinggi Meski Cuaca Fluktuatif

Senin, 29 Desember 2025 – 22:30 WIB
Menhub & Kakorlantas ke Gilimanuk, Animo Liburan Tinggi Meski Cuaca Fluktuatif - JPNN.com Bali
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho didampingi Wagub Bali Giri Prasta meninjau Pelabuhan Gilimanuk, Senin (29/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, GILIMANUK - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Pelabuhan Gilimanuk, Senin (29/12).

Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan angkutan selama Operasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan angkutan Nataru 2025-2026 agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merayakan.

“Kami hadir di Pelabuhan Gilimanuk untuk melihat langsung kesiapan angkutan Nataru 2025–2026, guna memastikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi dalam pernyataannya yang diterima redaksi.

Menhub juga menilai jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sepanjang 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan perjalanan udara, baik domestik maupun internasional, mengalami kenaikan sekitar tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dudy.

Terkait kondisi cuaca, Menhub menyebutkan bahwa hingga saat ini faktor cuaca tidak terlalu memengaruhi minat masyarakat untuk bepergian.

Meski demikian, Kementerian Perhubungan tetap mengimbau masyarakat agar melakukan perencanaan perjalanan dengan baik serta selalu memperhatikan informasi cuaca terkini.

Menhub Dudy Purwagandhi minta petugas memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut dan secara berkelanjutan menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat
