JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Denpasar Bangun TPS3R Tingkat Desa, Badung Dorong Penanganan Sampah di Hulu

Denpasar Bangun TPS3R Tingkat Desa, Badung Dorong Penanganan Sampah di Hulu

Senin, 29 Desember 2025 – 21:58 WIB
Denpasar Bangun TPS3R Tingkat Desa, Badung Dorong Penanganan Sampah di Hulu - JPNN.com Bali
Bupati Badung Wayan Adi Arnawa memaparkan pencapaian Pemkab Badung dalam penanganan sampah kepada Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dan Gubernur Wayan Koster, Senin (29/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa memaparkan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq di Ruang Wiswa Sabha Madya, Senin (29/12).

Wali Kota Jayanegara mengaku berupaya menambah fasilitas teba vertikal, tabung komposter, serta bank sampah.

Pada zona tengah, Pemkot mendorong pembangunan TPS3R di tingkat desa, sedangkan pengelolaan sampah di hilir ditangani melalui TPST.

Baca Juga:

“Masih terdapat sekitar 57 persen sampah di Kota Denpasar yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujar Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara.

Bupati I Wayan Adi Arnawa menyoroti mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung dalam penanganan sampah di hulu.

Terkait rencana pemanfaatan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi pembuangan sementara selama masa transisi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu mencermati lebih lanjut.

Baca Juga:

Pasalnya, dia baru menerima paparan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Meski demikian, ia menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung dalam mengoptimalkan penanganan sampah menjelang penutupan TPA Suwung.

Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa memaparkan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu saat bertemu Menteri LH
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Denpasar TPS3R badung sampah TPA Landih tpa suwung Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara Bupati Badung Adi Arnawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif - JPNN.com Bali

    Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif

  2. Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU