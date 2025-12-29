Denpasar Bangun TPS3R Tingkat Desa, Badung Dorong Penanganan Sampah di Hulu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa memaparkan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq di Ruang Wiswa Sabha Madya, Senin (29/12).

Wali Kota Jayanegara mengaku berupaya menambah fasilitas teba vertikal, tabung komposter, serta bank sampah.

Pada zona tengah, Pemkot mendorong pembangunan TPS3R di tingkat desa, sedangkan pengelolaan sampah di hilir ditangani melalui TPST.

“Masih terdapat sekitar 57 persen sampah di Kota Denpasar yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujar Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara.

Bupati I Wayan Adi Arnawa menyoroti mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung dalam penanganan sampah di hulu.

Terkait rencana pemanfaatan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi pembuangan sementara selama masa transisi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu mencermati lebih lanjut.

Pasalnya, dia baru menerima paparan dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Meski demikian, ia menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung dalam mengoptimalkan penanganan sampah menjelang penutupan TPA Suwung.