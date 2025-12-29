TPA Suwung Tutup 1 Maret, TPA Landih Bangli Alternatif Penampungan Sementara

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 21:22 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyambut Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq, Senin (29/12) membahas penutupan TPA Suwung. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (29/12).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, tersebut juga dihadiri jajaran deputi Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Hadir pula Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Pertemuan menjelang tutup tahun ini untuk mengantisipasi penanganan sampah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pascapenutupan TPA Suwung 1 Maret 2026 mendatang.

Koster seusai pertemuan dengan Menteri LH mengatakan bahwa penutupan TPA Suwung mulai 1 Maret 2026 telah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak dapat ditunda lagi.

“Dalam pertemuan tadi, kami mendapat arahan dari Bapak Menteri agar menyiapkan langkah-langkah dalam dua bulan ke depan.

Jadi, saat TPA Suwung ditutup, sudah tersedia solusi untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ujar Koster.

Terkait pemanfaatan TPA di Kabupaten Bangli sebagai alternatif selama proses pembangunan proyek Waste to Energy (WtE), Koster punya jawaban sendiri.

