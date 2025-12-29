JPNN.com

Lebih Presisi! Intip Keunggulan Epson SureColor SC-P7330 dan SC-P9330 Terbaru

Senin, 29 Desember 2025 – 11:28 WIB
Lebih Presisi! Intip Keunggulan Epson SureColor SC-P7330 dan SC-P9330 Terbaru
Ilustrasi Epson merilis printer SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330. Foto: Epson for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson kembali menetapkan standar baru dalam dunia pencetakan profesional dengan merilis SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330.

Dua printer foto format besar terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan para profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam setiap karya.

Kedua model ini menghadirkan berbagai penyempurnaan signifikan yang mendukung alur kerja modern di studio fotografi, agensi kreatif, hingga pelaku seni rupa dan fine art.

Baca Juga:

Mulai dari fotografi profesional, proofing warna, periklanan, hingga reproduksi karya seni bernilai tinggi.

Sebagai penerus langsung dari SureColor SC-P6000 dan SC-P8000, SC-P7330 dan SC-P9330 menawarkan kepercayaan penuh pada setiap hasil cetak.

Gambar Tajam dan Akurasi Warna yang Menghidupkan Visi Kreatif

SureColor SC-P7330 (24 inci) dan SC-P9330 (44 inci) dikembangkan khusus untuk profesional yang tidak berkompromi terhadap detail.

Baca Juga:

Dengan peningkatan signifikan pada akurasi warna dan kedalaman hitam, setiap cetakan mampu merepresentasikan visi kreatif secara utuh—lebih tajam, lebih kaya, dan lebih hidup.

Kehadiran formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet memungkinkan cakupan spektrum warna yang lebih luas.

TAGS   Epson Epson Indonesia printer Epson SureColor SC-P7330 Epson SureColor SC-P9330

