Kalender Bali Senin (29/12): Baik untuk Mengebiri Hewan & Anyam-anyaman

Senin, 29 Desember 2025 – 06:32 WIB
Kalender Bali Senin (29/12): Baik untuk Mengebiri Hewan & Anyam-anyaman
Ilustrasi kalender Bali Senin 29 Desember 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Krulut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (29/12) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Krulut.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 29 Desember 2025 bertepatan dengan Soma Kliwon Krulut: Hari baik untuk mengebiri hewan & anyam-anyaman
