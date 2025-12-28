JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kunang-kunang Unik Masih Ada di Kebun Raya Bali, Bukti Bedugul Sehat & Alami

Kunang-kunang Unik Masih Ada di Kebun Raya Bali, Bukti Bedugul Sehat & Alami

Minggu, 28 Desember 2025 – 22:13 WIB
Kunang-kunang Unik Masih Ada di Kebun Raya Bali, Bukti Bedugul Sehat & Alami - JPNN.com Bali
Dua jenis kunang-kunang unik ditemukan eksistensinya di Kebun Raya Bali di Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Foto: ANTARA/HO-Kebun Raya Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Kebun Raya Bali di Bedugul, Kabupaten Tabanan, menemukan eksistensi serangga unik kunang-kunang.

Eksplorasi dilakukan pada area-area dengan kelembaban tinggi, keberadaan serasah, serta vegetasi alami yang mendukung siklus hidup kunang-kunang.

Kegiatan eksplorasi ini bertujuan mengidentifikasi jenis kunang-kunang, mendokumentasikan sebaran, serta menjadi dasar dalam upaya proteksi habitat di kawasan Kebun Raya Bali.

Baca Juga:

Dua kelompok kunang-kunang itu, yaitu Lamprigera species pluralis Spp dan Abscondita Spp.

Lamprigera species plurali Spp umumnya berukuran lebih besar dengan cahaya yang relatif terang, sedangkan Abscondita Spp sering dijumpai terbang rendah di area lembab dan vegetasi alami.

Kebun raya di dataran tinggi Kabupaten Tabanan itu memiliki lingkungan yang masih alami, tutupan vegetasi yang beragam, serta tingkat pencahayaan malam yang relatif rendah.

Baca Juga:

Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut potensial bagi serangga nokturnal (aktif malam hari) dan krepuskular (aktif pagi dan senja) itu.

"Eksplorasi dan proteksi kunang-kunang menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan alam.

Kegiatan eksplorasi ini bertujuan mengidentifikasi jenis kunang-kunang, mendokumentasikan sebaran, serta menjadi dasar dalam upaya proteksi habitat di kawasan K
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kunang-kunang kebun raya bali bedugul Bali kebun raya bedugul tabanan serangga flora fauna flora fauna

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi - JPNN.com Bali

    Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

  2. Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

  3. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU