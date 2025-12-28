Kunang-kunang Unik Masih Ada di Kebun Raya Bali, Bukti Bedugul Sehat & Alami

bali.jpnn.com, TABANAN - Kebun Raya Bali di Bedugul, Kabupaten Tabanan, menemukan eksistensi serangga unik kunang-kunang.

Eksplorasi dilakukan pada area-area dengan kelembaban tinggi, keberadaan serasah, serta vegetasi alami yang mendukung siklus hidup kunang-kunang.

Kegiatan eksplorasi ini bertujuan mengidentifikasi jenis kunang-kunang, mendokumentasikan sebaran, serta menjadi dasar dalam upaya proteksi habitat di kawasan Kebun Raya Bali.

Dua kelompok kunang-kunang itu, yaitu Lamprigera species pluralis Spp dan Abscondita Spp.

Lamprigera species plurali Spp umumnya berukuran lebih besar dengan cahaya yang relatif terang, sedangkan Abscondita Spp sering dijumpai terbang rendah di area lembab dan vegetasi alami.

Kebun raya di dataran tinggi Kabupaten Tabanan itu memiliki lingkungan yang masih alami, tutupan vegetasi yang beragam, serta tingkat pencahayaan malam yang relatif rendah.

Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut potensial bagi serangga nokturnal (aktif malam hari) dan krepuskular (aktif pagi dan senja) itu.

"Eksplorasi dan proteksi kunang-kunang menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan alam.