JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mengulik Turyapada Tower: SFN Pertama di Indonesia, Wisata Gondola Rampung 2026

Mengulik Turyapada Tower: SFN Pertama di Indonesia, Wisata Gondola Rampung 2026

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:48 WIB
Mengulik Turyapada Tower: SFN Pertama di Indonesia, Wisata Gondola Rampung 2026 - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster secara resmi melaunching Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/12) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster secara resmi melaunching Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/12) kemarin.

Peluncuran ditandai dengan prosesi pemindaian (scan) bersama para undangan sekaligus menandai beroperasi penuh 30 kanal televisi digital.

Launching ini sekaligus menunjukkan Turyapada Tower sebagai pusat infrastruktur penyiaran televisi digital di Provinsi Bali.

Baca Juga:

Turyapada Tower dibangun pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut dengan tinggi menara 115 meter, sehingga total ketinggian mencapai 1.636 meter di atas permukaan laut.

Infrastruktur ini menjadi bagian dari Single Frequency Network (SFN) pertama di Indonesia, yang memungkinkan kualitas siaran lebih baik dan jangkauan yang lebih luas.

Selain sebagai pemancar televisi digital, Turyapada Tower juga dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis teknologi dengan fasilitas planetarium, skywalk, jembatan kaca, restoran putar 360 derajat, dan restoran statis.

Baca Juga:

Peluncuran siaran televisi digital dari Turyapada Tower dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai pada 18 April 2025 dengan mengudaranya 10 kanal TV digital melalui MUX Viva Group.

Turyapada Tower juga dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis teknologi dengan fasilitas planetarium, skywalk, jembatan kaca, restoran putar 360 derajat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Turyapada Tower Koster Indonesia Bali Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali Wisata Gondola Single Frequency Network gubernur koster TV Digital Kanal TV Digital

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi - JPNN.com Bali

    Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

  2. Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

  3. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU