Mengulik Turyapada Tower: SFN Pertama di Indonesia, Wisata Gondola Rampung 2026

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster secara resmi melaunching Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/12) kemarin.

Peluncuran ditandai dengan prosesi pemindaian (scan) bersama para undangan sekaligus menandai beroperasi penuh 30 kanal televisi digital.

Launching ini sekaligus menunjukkan Turyapada Tower sebagai pusat infrastruktur penyiaran televisi digital di Provinsi Bali.

Turyapada Tower dibangun pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut dengan tinggi menara 115 meter, sehingga total ketinggian mencapai 1.636 meter di atas permukaan laut.

Infrastruktur ini menjadi bagian dari Single Frequency Network (SFN) pertama di Indonesia, yang memungkinkan kualitas siaran lebih baik dan jangkauan yang lebih luas.

Selain sebagai pemancar televisi digital, Turyapada Tower juga dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis teknologi dengan fasilitas planetarium, skywalk, jembatan kaca, restoran putar 360 derajat, dan restoran statis.

Peluncuran siaran televisi digital dari Turyapada Tower dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai pada 18 April 2025 dengan mengudaranya 10 kanal TV digital melalui MUX Viva Group.