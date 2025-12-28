Turyapada Tower Beroperasi Penuh, 30 Kanal TV Digital Kini Menjangkau Bali Utara

JPNN.com

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:36 WIB
Gubernur Wayan Koster dan jajaran Forkompimda Bali melaunching Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/12) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Wayan Koster secara resmi melaunching Siaran Televisi Digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng, Sabtu (27/12) kemarin.

Peluncuran ditandai dengan prosesi pemindaian (scan) bersama para undangan sekaligus menandai beroperasi penuh 30 kanal televisi digital.

Launching ini sekaligus menunjukkan Turyapada Tower sebagai pusat infrastruktur penyiaran televisi digital di Provinsi Bali.

Koster menegaskan peluncuran ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan dunia penyiaran di Pulau Dewata.

Kehadiran siaran TV digital dari Turyapada Tower menjadi babak baru dalam pelayanan informasi dan hiburan yang lebih jernih, modern, serta menjangkau masyarakat secara lebih merata, khususnya di wilayah Bali Utara.

“Turyapada Tower bukan sekadar bangunan megah di dataran tinggi, tetapi simbol transformasi, kemajuan teknologi, sekaligus pelestarian budaya Bali.

Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali menghadirkan layanan informasi yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Gubernur Koster.

Koster menekankan keberadaan siaran TV digital ini memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

