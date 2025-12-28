Slank Bakar Semangat Slanker, Sumbang Rp 500 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konser Hey 42th Slank x HS Berani Kita Beda di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (27/12) malam disesaki ribuan slankers.

Seusai pentas, promotor konser band rock legendaris ini merilis keuntungan dari penjualan tiket sebesar Rp 500 juta.

CEO Surya Grup Muhammad Suryo memastikan seluruh keuntungan konser akan diserahkan kepada korban banjir dan tanah longsor di Sumatra.

“Terima kasih warga Bali, alhamdulillah malam ini mendapat Rp 500 juta untuk disumbangkan ke korban banjir Sumatra,” kata Suryo seusai konser.

Bantuan yang dimotori HS untuk Sumatra masih berlangsung melalui lelang Vespa milik Kaka dan gitar bass milik Ivanka.

Proses lelang melalui akun instagram @beranibedashow milik HS, masih berlangsung.

Suryo mengucapkan terima kasih kepada ribuan Slankers yang memadati Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar.

Hujan deras yang melanda Denpasar sejak pagi tidak menyurutkan antusiasme Slankers untuk menonton konser sekaligus merayakan ulang tahun Slank ke 42.