Cuaca Ekstrem Masih Melanda Bali Minggu (28/12), Waspada Hujan & Angin Kencang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem masih melanda Provinsi Bali, Minggu (28/12) hari ini.

Hujan lebat dan angin kencang masih terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Dewata.

Cuaca ekstrem itu diperkirakan terjadi pada periode 27 – 29 Desember 2025.

“Angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan 4 – 45 kilometer per jam,” ujar Prakirawati BBMKG Wilayah III Diana Siregar dilansir dari Antara.

Berdasar data BMKG Denpasar, angin kencang pada 27 Desember 2025 terjadi di Kabupaten Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Kota Denpasar.

Minggu, 28 Desember 2025, angin kencang diperkirakan di Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Senin (29/12) besok, angin kencang diperkirakan melanda Badung, Denpasar, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.

BMKG Denpasar juga menerbitkan peringatan dini hujan pada level peringatan waspada dengan intensitas sedang hingga lebat pada 27 Desember 2025 di Badung, Denpasar, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Klungkung.