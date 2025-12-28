JPNN.com

Bandara Ngurah Rai Bali Terdampak Cuaca Ekstrem, Pendaratan Pesawat Terganggu

Minggu, 28 Desember 2025 – 05:36 WIB
Tangkapan layar pantauan situasi pesawat di langit Bali akibat pengaturan pendaratan penerbangan terdampak hujan lebat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Sabtu (27/12) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem di Provinsi Bali yang ditandai hujan lebat dan angin kencang, Sabtu (27/12) kemarin tidak hanya berdampak di wilayah perairan, tetapi juga udara.

Pesawat yang berencana mendarat di runway Bandara I Gusti Ngurah Rai terganggu dengan cuaca buruk di Bali.

Otoritas Bandara Ngurah Rai terpaksa melakukan pengaturan pendaratan pesawat akibat terdampak hujan lebat sejak Sabtu pagi.

“Wilayah di sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lebat.

Untuk menjaga keselamatan penerbangan serta penumpang, dilakukan pengaturan pesawat yang akan melakukan pendaratan,” kata Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi dilansir dari Antara.

Tercatat enam penerbangan menunggu di udara untuk proses pendaratan sambil menunggu cuaca membaik.

Di antaranya dua penerbangan dari Melbourne, satu penerbangan dari Perth, satu penerbangan dari Labuan Bajo, satu penerbangan dari Abu Dhabi, dan satu penerbangan dari Bangaluru.

Terdapat juga lima maskapai yang memutuskan mengalihkan pendaratan ke Lombok sebanyak dua penerbangan dan Surabaya ada tiga penerbangan.

