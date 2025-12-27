JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Slank Gelar Konser Amal Korban Banjir Sumatra di Bali, Lelang Vespa hingga Gitar

Slank Gelar Konser Amal Korban Banjir Sumatra di Bali, Lelang Vespa hingga Gitar

Sabtu, 27 Desember 2025 – 12:03 WIB
Slank Gelar Konser Amal Korban Banjir Sumatra di Bali, Lelang Vespa hingga Gitar - JPNN.com Bali
Vokalis Slank, Kaka, memberikan keterangan kepada awak media, menjelang konser amal di Pantai Mertasari, Sanur, Sabtu (27/12) malam. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Grup band legendaris Indonesia, Slank, kembali menyapa penggemarnya di Pulau Dewata.

Setelah sukses mengguncang Yogyakarta dan Semarang, Slank berencana menggelar konser di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (27/12) malam ini.

Konser ini terasa istimewa karena bersamaan dengan ulang tahun grup rock papan atas tanah itu yang ke-42 tahun.

Seluruh keuntungan konser ini akan disumbangkan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Bersamaan dengan konser, vokalis Slank, Kaka, berencana melelang vespa kesayangannya, sementara Ivan dan Ridho melelang gitar dan bas.

Hasil penjualan vespa yang telah dikonversi ke listrik dan gitar akan didonasikan bersama keuntungan konser untuk korban banjir.

“Bali bagi Slank adalah rumah kedua. Kami akan merayakan ulang tahun Slank ke – 42 bareng HS di sini,” kata Bim Bim di Restoran Rasa Sanur, Denpasar, Sabtu (27/12).

Ditanya soal kerelaannya melelang vespa kesayangan, Kaka mengatakan, dirinya terketuk melihatnya banyaknya korban bencana di Sumatra.

