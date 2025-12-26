Bali Masih Terdampak Bibit Siklon 96S, BMKG Minta Masyarakat Waspada

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar kembali menerbitkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Bali hingga empat meter pada periode 27 - 30 Desember 2025.

Menurut Prakirawati BBMKG Wilayah III Diana Siregar, kondisi ini akibat dampak tidak langsung dari bibit Siklon 96S.

Perairan di Bali yang diperkirakan memiliki ketinggian gelombang laut 2,5 hingga 4 meter yakni Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung dan perairan selatan Bali.

Selat Lombok bagian utara diperkirakan ketinggian gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter.

BBMKG Denpasar memperkirakan pola angin di perairan utara Bali bertiup dari arah barat daya-barat laut dengan kecepatan cukup kencang hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

Di perairan selatan Bali bertiup dari barat daya-barat dengan kecepatan yang sama hingga 25 knot.

"Waspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan utara dan selatan Bali," ujar Diana Siregar dilansir dari Antara.

Kondisi ini berdampak terhadap keselamatan pelayaran.