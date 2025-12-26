Taman Budaya Bali Jadi Magnet Wisata Baru di Polandia, Miroslaw Berkabar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Taman Budaya Bali Indah yang diresmikan Gubernur Wayan Koster di kawasan Dolina Charlotty, Slupsk, Polandia, Senin, 16 Juni 2025 lalu mendapatkan apresiasi Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Gdansk, Polandia, Miroslaw Wawrowski.

Koster mendapatkan laporan dari Miroslaw Wawrowski bahwa Taman Budaya Bali Indah di Polandia akan memanfaatkan warga Bali asli untuk bekerja disana.

“Jumlah tenaga kerja dari Bali yang akan kami rekrut mencapai 40 orang.

Kami membutuhkan 15 seniman tari dan musik, dan ada belasan tukang ukir juga akan kami libatkan,” ujar Miroslaw Wawrowski saat bertemu Koster di Jayasabha, Denpasar.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa Taman Budaya Bali telah dilengkapi restoran, salah satu yang disajikan disini minuman Kopi Bali.

“Sejak dibukanya kawasan ini, di hari libur per harinya dikunjungi oleh 1.000 sampai 1.500 orang, hari libur kami itu saat musim panas saja.

Karena antusiasnya masyarakat kami terhadap seni budaya Bali, maka pada akhir bulan Juli 2026 nanti kami akan membuat acara Bali Festival seraya melakukan Upacara Melaspas Padmasana.

Kami berharap Bapak Gubernur Bali berkenan hadir pada acara tersebut,” ucapnya