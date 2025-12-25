500 Mahasiswa di Bali Mulai Menerima Manfaat Program SKSS, Koster Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar gembira untuk pelajar di Bali.

Pemprov Bali mulai merealisasikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).

Tahap awal, 500 pelajar di Bali mulai merasakan manfaat program ini.

“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah komitmen saya untuk memastikan anak-anak Bali dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Pendidikan adalah kunci utama membangun SDM Bali yang unggul dan berdaya saing,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Menurutnya, program ini bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dalam pelaksanaannya Pemprov Bali menggandeng 26 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali sebagai mitra program.

Pada tahun 2025 ini Program SKSS menargetkan 3.000 mahasiswa terdaftar.