JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Tolak Usulan Menekraf, Pilih Gabung Pariwisata & Ekraf Dalam Satu Dinas

Koster Tolak Usulan Menekraf, Pilih Gabung Pariwisata & Ekraf Dalam Satu Dinas

Rabu, 24 Desember 2025 – 21:22 WIB
Koster Tolak Usulan Menekraf, Pilih Gabung Pariwisata & Ekraf Dalam Satu Dinas - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menjanjikan perubahan nomenklatur pada dinas pariwisata menjadi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif tidak sekadar menambah struktur tanpa arah.

Ia mengatakan akan melakukan penataan internal yang efisien.

Ia sepakat dengan DPRD Bali agar penambahan struktur tidak berjalan tanpa arah.

Baca Juga:

Apalagi kehadiran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif nantinya menjadi kontraproduktif dalam langkah melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja.

“Sebenarnya Menteri Ekonomi Kreatif sempat meminta agar ekonomi kreatif menjadi dinas terpisah di Bali sebab kementeriannya sudah berdiri sendiri,” ujar Koster dilansir dari Antara.

Namun, Koster tidak dapat mengabulkan dan memilih untuk menyatukan dengan perangkat daerah pariwisata.

Baca Juga:

“Nanti ditonjolkan, pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga tampil nama ekonomi kreatifnya dan menurut saya baik sepanjang dijalankan dengan baik.

Karena ekonomi kreatif juga menjadi sektor transformasi perekonomian Bali dalam Ekonomi Kerthi Bali.

Sebenarnya Menteri Ekonomi Kreatif sempat meminta agar ekonomi kreatif menjadi dinas terpisah di Bali sebab kementeriannya sudah berdiri sendiri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Dinas Pariwisata Dinas Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata & Ekraf Bali dprd bali Menekraf Teuku Riefky Harsya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

  2. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

  3. Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU