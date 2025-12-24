Koster Tolak Usulan Menekraf, Pilih Gabung Pariwisata & Ekraf Dalam Satu Dinas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menjanjikan perubahan nomenklatur pada dinas pariwisata menjadi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif tidak sekadar menambah struktur tanpa arah.

Ia mengatakan akan melakukan penataan internal yang efisien.

Ia sepakat dengan DPRD Bali agar penambahan struktur tidak berjalan tanpa arah.

Apalagi kehadiran dinas pariwisata dan ekonomi kreatif nantinya menjadi kontraproduktif dalam langkah melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja.

“Sebenarnya Menteri Ekonomi Kreatif sempat meminta agar ekonomi kreatif menjadi dinas terpisah di Bali sebab kementeriannya sudah berdiri sendiri,” ujar Koster dilansir dari Antara.

Namun, Koster tidak dapat mengabulkan dan memilih untuk menyatukan dengan perangkat daerah pariwisata.

“Nanti ditonjolkan, pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga tampil nama ekonomi kreatifnya dan menurut saya baik sepanjang dijalankan dengan baik.

Karena ekonomi kreatif juga menjadi sektor transformasi perekonomian Bali dalam Ekonomi Kerthi Bali.