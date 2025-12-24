JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 19:44 WIB
Bupati Kembang Relokasi PKL, tak lagi di Trotoar, Geser ke Lahan Kemenkeu - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana Kembang Hartawan menyiapkan lokasi strategis di tanah milik Kementerian Keuangan untuk para PKL seusai penandatangan perjanjian pinjam pakai tanah milik Kementerian Keuangan di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Selasa (23/12). Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kabar gembira untuk pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jembrana, Bali.

Pemkab Jembrana akhirnya menyediakan akses tempat usaha yang strategis dan layak, sekaligus memastikan tidak ada lagi aktivitas berjualan di atas trotoar.

Khusus para PKL yang berjualan di sebalah selatan Lapangan Kelurahan Dauhwaru, Bupati Jembrana Kembang Hartawan menyiapkan lokasi strategis di tanah milik Kementerian Keuangan.

Lokasi tersebut dinilai sangat strategis, karena merupakan pusat keramaian masyarakat.

“Setelah berbulan-bulan diusulkan, akhirnya bisa ditandatangani pinjam pakai lahan milik Kementerian Keuangan yang nantinya digunakan sebagai tempat relokasi para PKL,” ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Bupati Kembang Hartawan yang didampingi Sekda Made Budiasa serta Kepala OPD terkait menyebut bahwa trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Oleh karena itu, harus dijaga fungsinya demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami mendukung PKL untuk tetap berusaha dan berkembang.

