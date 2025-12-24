Irjen Daniel Adityajaya: Situasi Keamanan Bali H-1 Natal Aman Terkendali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Irjen Daniel Adityajaya mengeklaim situasi keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di Bali relatif kondusif.

Menurut Irjen Daniel Adityajaya, hingga H-1 Natal, situasi keamanan di Bali masih terpantau aman dan tidak terjadi peristiwa hukum yang signifikan.

Kondisi itu mendukung arus kedatangan wisatawan baik domestik dan mancanegara di Bali untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026.

Begitu juga kondisi cuaca, masih mendukung meski potensi cuaca ekstrem perlu terus diantisipasi.

“Sejauh ini aman terkendali, situasinya kondusif,” ujar Irjen Daniel Adityajaya dilansir dari Antara.

Polda Bali melakukan Operasi Lilin Agung 2025 yang berlangsung ada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 untuk mengamankan Nataru.

Polda Bali mengerahkan 1.783 orang personel Polri dibantu 1.208 personel lintas instansi.

Seluruh personel akan bertugas melakukan pengamanan di 44.226 titik strategis mulai dari rumah ibadah/gereja, pusat perbelanjaan, sarana transportasi publik seperti terminal, pelabuhan dan bandara hingga objek wisata di Bali.