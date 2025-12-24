Review Lenovo Yoga 7i 2-in-1: Desain Fleksibel, Produktivitas Tanpa Kompromi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perangkat kerja yang tepat menjadi faktor penentu agar berbagai aktivitas Anda dapat berjalan lebih efisien.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 hadir sebagai laptop dengan desain fleksibel yang dapat menyesuaikan berbagai gaya kerja dan kebutuhan pengguna.

“Kami melihat bagaimana gaya kerja dan belajar masyarakat saat ini semakin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat.

Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif dan nyaman dalam berbagai situasi,” kata Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Menurutnya, Lenovo merancang Yoga 7i 2-in-1 sebagai perangkat yang tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga memperhatikan desain, material, dan pengalaman penggunaan secara menyeluruh.

Pendekatan ini menjadikan Yoga 7i 2-in-1 relevan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan satu perangkat untuk berbagai aktivitas.

Selain performa, desain menjadi salah satu aspek penting yang menunjang pengalaman penggunaan laptop.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 mengusung bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather, menghadirkan tampilan yang elegan sekaligus nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas.