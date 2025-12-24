JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Review Lenovo Yoga 7i 2-in-1: Desain Fleksibel, Produktivitas Tanpa Kompromi

Review Lenovo Yoga 7i 2-in-1: Desain Fleksibel, Produktivitas Tanpa Kompromi

Rabu, 24 Desember 2025 – 15:39 WIB
Review Lenovo Yoga 7i 2-in-1: Desain Fleksibel, Produktivitas Tanpa Kompromi - JPNN.com Bali
Ilustrasi Lenovo Yoga 7i 2-in-1 . Foto: Lenovo for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perangkat kerja yang tepat menjadi faktor penentu agar berbagai aktivitas Anda dapat berjalan lebih efisien.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 hadir sebagai laptop dengan desain fleksibel yang dapat menyesuaikan berbagai gaya kerja dan kebutuhan pengguna.

“Kami melihat bagaimana gaya kerja dan belajar masyarakat saat ini semakin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat.

Baca Juga:

Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif dan nyaman dalam berbagai situasi,” kata Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan.

Menurutnya, Lenovo merancang Yoga 7i 2-in-1 sebagai perangkat yang tidak hanya mengandalkan performa, tetapi juga memperhatikan desain, material, dan pengalaman penggunaan secara menyeluruh.

Pendekatan ini menjadikan Yoga 7i 2-in-1 relevan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan satu perangkat untuk berbagai aktivitas.

Baca Juga:

Selain performa, desain menjadi salah satu aspek penting yang menunjang pengalaman penggunaan laptop.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 mengusung bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather, menghadirkan tampilan yang elegan sekaligus nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 hadir sebagai laptop dengan desain fleksibel yang dapat menyesuaikan berbagai gaya kerja & kebutuhan pengguna
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Lenovo Lenovo Indonesia Lenovo Yoga 7i 2-in-1 laptop tablet Desain Lenovo Yoga 7i2-in-1

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

  2. Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

  3. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU