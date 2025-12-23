JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Pimpin Proyek Sekolah Rakyat Senilai Rp 255 M, Hadiah Prabowo untuk Bali

Koster Pimpin Proyek Sekolah Rakyat Senilai Rp 255 M, Hadiah Prabowo untuk Bali

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:34 WIB
Koster Pimpin Proyek Sekolah Rakyat Senilai Rp 255 M, Hadiah Prabowo untuk Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa menghadiri Upacara Ngeruak sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, Selasa (23/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Gubernur Wayan Koster didampingi Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa menghadiri Upacara Ngeruak sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, Selasa (23/12).

Koster mengaku mendapat arahan dari pusat agar Pemprov Bali mempersiapkan lahan yang bisa dimanfaatkan seluas 5,6 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat ini.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini meliputi pendidikan Sekolah Dasar, SMP dan SMA.

Baca Juga:

Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 255,5 miliar.

Sekolah Rakyat ini dilengkapi dengan fasilitas asrama putra dan putri, rumah susun guru, area bangunan MEP dan TPS, gedung serbaguna, lapangan basket hingga lapangan upacara.

Para siswa yang direkrut di sekolah ini bukan dari kalangan umum, tetapi masyarakat dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Baca Juga:

Itulah sebabnya tempat ini menjadi lokasi yang sangat cocok, karena Karangasem dan Buleleng masih dalam kategori miskin.

"Nantinya sekolah ini bisa merekrut siswa di Karangasem sampai Buleleng timur.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem hadiah dari Presiden Prabowo Subianto ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 255,5 miliar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat Proyek Sekolah Rakyat karangasem Koster gubernur koster Presiden Prabowo Subianto Bali Buleleng Keluarga Miskin Keluarga Miskin Ekstrem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU