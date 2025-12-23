JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bibit Siklon Tropis 93S Masih Jadi Ancaman, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi

Bibit Siklon Tropis 93S Masih Jadi Ancaman, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi

Selasa, 23 Desember 2025 – 21:14 WIB
Bibit Siklon Tropis 93S Masih Jadi Ancaman, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi - JPNN.com Bali
Ilustrasi BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Bali dampak Siklon Tropis 93S. Foto: ilustrasi/Andreas Fitri Atmoko/Antara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga empat meter dan angin kencang di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Gelombang tinggi ini dipicu keberadaan bibit Siklon Tropis 93S yang terpantau bergerak aktif di Samudra Hindia barat daya Jawa Barat.

“Potensi gelombang laut tinggi ini diperkirakan terjadi pada periode 23 – 26 Desember 2025,” ujar Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 6-30 knot.

Untuk wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan yang sama.

Menurut Andri Ramadhani, kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

Baca Juga:

Kondisi tersebut menyebabkan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di sejumlah wilayah perairan di Indonesia.

Mulai dari Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, Samudra barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias dan Samudra Hindia barat Lampung.

Gelombang tinggi di perairan Indonesia ini dipicu keberadaan bibit Siklon Tropis 93S yang terpantau bergerak aktif di Samudra Hindia barat daya Jawa Barat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Siklon Tropis Siklon Tropis 93S BMKG cuaca gelombang tinggi angin kencang Samudra Hindia Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU