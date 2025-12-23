KN Arjuna 229 Siaga SAR Nataru 2026, Pantau Perairan Badung hingga Nusa Penida

bali.jpnn.com, DENPASAR - KN Arjuna 229 ikut melaksanakan siaga SAR Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di seputaran perairan Selat Badung, Perairan Sanur, Perairan Pelabuhan Padangbai hingga Perairan Nusa Penida, Selasa (23/12).

Kapal dengan panjang 40 meter tersebut lepas sandar dari Pelabuhan Benoa pada pukul 08.00 WITA untuk melakukan patroli di kawasan tersebut.

Sebanyak 21 personel ikut terlibat Siaga SAR, mulai dari 16 oang ABK, dua orang rescuer dan satu tim medis.

Pemantauan ini diawasi langsung oleh Kasi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Sepanjang berlayar, KN Arjuna 229 sempat melewati kondisi cuaca hujan berangin.

Kecepatan angin dari arah barat berkisar 19 Km per jam dengan alun gelombang setinggi 1,25 - 2,4 meter.

Hasil pemantauan terlihat tidak ada peningkatan aktivitas di perairan yang signifikan.

Terlihat kapal pesiar sandar di Pelabuhan Benoa dan juga kapal penyeberangan berlayar keluar masuk Pelabuhan Padangbai.