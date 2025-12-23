JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik Selasa (23/12): Bali Timur Terdampak, Cek Lokasinya

Info Pemadaman Listrik Selasa (23/12): Bali Timur Terdampak, Cek Lokasinya

Selasa, 23 Desember 2025 – 07:01 WIB
Info Pemadaman Listrik Selasa (23/12): Bali Timur Terdampak, Cek Lokasinya - JPNN.com Bali
Petugas PLN melakukan pengerjaan infrastruktur kelistrikan di Bali. Foto: ANTARA/HO-PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Selasa hari ini (23/12) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Selasa hari ini (23/12):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali PLN PT PLN Persero PLN UID Bali Bali bali timur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut

  3. Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU