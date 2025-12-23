Kalender Bali Selasa (23/12): Baik untuk Yoga & Semadi, Kecuali Gawe Ayu

JPNN.com

Selasa, 23 Desember 2025 – 04:44 WIB
Ilustrasi kalender Bali Selasa 23 Desember 2025 bertepatan dengan Anggara Wage Pahang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (23/12) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Pahang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (23/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 23 Desember 2025 bertepatan dengan Anggara Wage Pahang: Hari baik untuk yoga & semadi, jangan melakukan gawe ayu
