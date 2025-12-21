Mengulik Aksi Memukau Dancer di Pinggir Pantai Sanur: Hip Hop hingga Craine Dance

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ajang Move Dance Battle yang digelar Adidas Indonesia dengan Kanmo Group di ICON Mall Sanur, Denpasar, Sabtu (20/12) malam berlangsung seru.

Para peserta unjuk gigi menampilkan beragam genre tari, mulai dari Hip Hop, Waacking, hingga Craine Dance di depan pengunjung lokal maupun turis asing yang memadati mal di pinggir Pantai Sanur, Denpasar itu.

Dancer Ufa Sofura mengatakan Originals Moves Dance Battle digelar untuk memberikan ruang bagi para dancer di Bali mengekspresikan gaya, karakter dan kemampuan freestyle dance mereka di hadapan juri profesional dan komunitas dance.

Dalam format 1-on-1 battle, peserta terpilih tampil menari secara freestyle di atas panggung, menunjukkan ciri khas dan kreativitas masing-masing.

Di ajang ini, Whill Try menjadi juara 1, sementara Gaboyy jadi juara 2.

“Kami ingin membawa semangat dari adidas Originals untuk terus mendorong pertumbuhan budaya kreatif anak muda,” ujar Ufa Sofura.

Brand Ambassador Adidas Indonesia ini mengatakan perkembangan dance di Bali mengalami lonjakan masif dalam beberapa tahun terakhir.

Bali dipilih sebagai lokasi utama karena pertumbuhan ekosistem tari di Pulau Dewata yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari menjamurnya studio tari dan meningkatnya partisipasi peserta dalam berbagai kompetisi.