JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Mengulik Aksi Memukau Dancer di Pinggir Pantai Sanur: Hip Hop hingga Craine Dance

Mengulik Aksi Memukau Dancer di Pinggir Pantai Sanur: Hip Hop hingga Craine Dance

Minggu, 21 Desember 2025 – 20:20 WIB
Mengulik Aksi Memukau Dancer di Pinggir Pantai Sanur: Hip Hop hingga Craine Dance - JPNN.com Bali
Peserta Originals Moves Dance Battle tampil di panggung di ICON Mall Sanur, tepat di pinggir Pantai Sanur, kemarin (20/12) malam. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ajang Move Dance Battle yang digelar Adidas Indonesia dengan Kanmo Group di ICON Mall Sanur, Denpasar, Sabtu (20/12) malam berlangsung seru.

Para peserta unjuk gigi menampilkan beragam genre tari, mulai dari Hip Hop, Waacking, hingga Craine Dance di depan pengunjung lokal maupun turis asing yang memadati mal di pinggir Pantai Sanur, Denpasar itu.

Dancer Ufa Sofura mengatakan Originals Moves Dance Battle digelar untuk memberikan ruang bagi para dancer di Bali mengekspresikan gaya, karakter dan kemampuan freestyle dance mereka di hadapan juri profesional dan komunitas dance.

Baca Juga:

Dalam format 1-on-1 battle, peserta terpilih tampil menari secara freestyle di atas panggung, menunjukkan ciri khas dan kreativitas masing-masing.

Di ajang ini, Whill Try menjadi juara 1, sementara Gaboyy jadi juara 2.

“Kami ingin membawa semangat dari adidas Originals untuk terus mendorong pertumbuhan budaya kreatif anak muda,” ujar Ufa Sofura.

Baca Juga:

Brand Ambassador Adidas Indonesia ini mengatakan perkembangan dance di Bali mengalami lonjakan masif dalam beberapa tahun terakhir.

Bali dipilih sebagai lokasi utama karena pertumbuhan ekosistem tari di Pulau Dewata yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari menjamurnya studio tari dan meningkatnya partisipasi peserta dalam berbagai kompetisi.

Para peserta unjuk gigi pada ajang Originals Move Dance Battle menampilkan beragam genre tari, mulai dari Hip Hop, Waacking hingga Craine Dance di Pantai Sanur
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dance tari dancer Originals Move Dance Battle Pantai Sanur hip hop Craine Dancer Bali Adidas Indonesia ICON Mall Sanur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan - JPNN.com Bali

    Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan

  2. Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya

  3. Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan - JPNN.com Bali

    Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU