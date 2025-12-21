JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kapolri Mutasi Besar-Besaran, 4 Kapolres, 2 Direktur & Kepala SPN Polda Bali Digeser

Kapolri Mutasi Besar-Besaran, 4 Kapolres, 2 Direktur & Kepala SPN Polda Bali Digeser

Minggu, 21 Desember 2025 – 19:36 WIB
Kapolri Mutasi Besar-Besaran, 4 Kapolres, 2 Direktur & Kepala SPN Polda Bali Digeser - JPNN.com Bali
Ilustrasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Ada puluhan pamen Polda Bali yang dimutasi. Foto: Dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).

Mutasi ini tertuang dalam tiga surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 15 Desember 2025, dengan total 905 personel mengalami pergeseran jabatan.

Pergeseran jabatan itu mulai dari pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) hingga Brigadir Jenderal (Brigjen).

Baca Juga:

Tiga surat telegram itu masing-masing bernomor: ST/2781A/XII/Kep./2025, ST/2781B/XII/Kep./2025 dan ST/2781C/XII/Kep./2025.

Berdasar mutasi terbaru yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada dua direktur, Kepala SPN dan empat kapolres di lingkungan Polda Bali yang mengalami pergeseran.

Berikut daftar pamen Polda Bali yang dimutasi Kapolri:

Baca Juga:

1. Direktur Siber Polda Bali Kombes Ranefli Dian Candra yang belum setahun menjabat dimutasi ke Bareskrim Polri.

Posisi mantan Kapolres Tabanan itu akan digantikan Wadir Reskrimum Polda Jawa Barat AKBP Azhari Kurniawan.

Berdasar mutasi terbaru yang diterbitkan Kapolri, ada dua direktur, Kepala SPN dan empat kapolres di lingkungan Polda Bali yang digeser
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Polri mutasi Pamen polda bali kapolres badung Direktur Reskrimsus Polda Bali Direktur Siber Polda Bali Kepala SPN Polda Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan - JPNN.com Bali

    Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan

  2. Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya

  3. Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan - JPNN.com Bali

    Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU