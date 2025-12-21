Kapolri Mutasi Besar-Besaran, 4 Kapolres, 2 Direktur & Kepala SPN Polda Bali Digeser

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).

Mutasi ini tertuang dalam tiga surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 15 Desember 2025, dengan total 905 personel mengalami pergeseran jabatan.

Pergeseran jabatan itu mulai dari pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) hingga Brigadir Jenderal (Brigjen).

Tiga surat telegram itu masing-masing bernomor: ST/2781A/XII/Kep./2025, ST/2781B/XII/Kep./2025 dan ST/2781C/XII/Kep./2025.

Berdasar mutasi terbaru yang diterbitkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada dua direktur, Kepala SPN dan empat kapolres di lingkungan Polda Bali yang mengalami pergeseran.

Berikut daftar pamen Polda Bali yang dimutasi Kapolri:

1. Direktur Siber Polda Bali Kombes Ranefli Dian Candra yang belum setahun menjabat dimutasi ke Bareskrim Polri.

Posisi mantan Kapolres Tabanan itu akan digantikan Wadir Reskrimum Polda Jawa Barat AKBP Azhari Kurniawan.