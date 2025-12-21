JPNN.com

Minggu, 21 Desember 2025 – 06:07 WIB
Kalender Bali Hari Ini: Tak baik untuk Perkawinan & Membeli Binatang Peliharaan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 21 Desember 2025 bertepatan dengan Redite Paing Pahang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (21/12) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Pahang.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (21/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 21 Desember 2025 bertepatan dengan Redite Paing Pahang: Tak baik untuk melangsungkan perkawinan & membeli binatang peliharaan
