JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini KPU Badung Disorot, Oknum Komisioner Buang Sampah ke Selokan saat Bali Banjir

KPU Badung Disorot, Oknum Komisioner Buang Sampah ke Selokan saat Bali Banjir

Sabtu, 20 Desember 2025 – 13:20 WIB
KPU Badung Disorot, Oknum Komisioner Buang Sampah ke Selokan saat Bali Banjir - JPNN.com Bali
Seorang komisioner dan dua orang satpam KPU Badung terciduk kamera warga membuang sampah ke selokan depan kantor saat Bali diguyur hujan lebat dan banjir di sejumlah titik, Kamis (18/12) pukul 15.00 WITA lalu. Foto: Tangkapan layar Instagram infodenpasar

bali.jpnn.com, BADUNG - KPU Badung menjadi sorotan masyarakat luas di tengah cuaca ekstrem dan persoalan sampah yang menimbulkan banjir.

Hal itu terjadi ketika seorang komisioner dan dua orang satpam KPU Badung justru terciduk membuang sampah ke selokan.

Kejadian yang berlangsung pada Kamis (18/12) sekitar pukul 15.00 WITA itu langsung menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.

Baca Juga:

Kondisi ini memaksa Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra angkat bicara.

Ia mengeklaim video viral yang menunjukkan pegawainya membuang sampah ke selokan merupakan aksi spontanitas.

Dalam klasifikasinya di Kantor KPU Bali, kemarin (19/12), Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyatakan sampah sebanyak delapan kantong kresek besar itu merupakan sampah kiriman yang juga datang ke kantornya.

Baca Juga:

Aksi membuang sampah sembarangan ini juga diakui kali pertama itu dilakukan.

Pasalnya, saat itu situasi sedang hujan lebat dan kantor mereka terancam banjir seperti saat banjir besar melanda Bali sebelumnya.

Seorang komisioner dan dua orang satpam KPU Badung terciduk kamera warga membuang sampah ke selokan depan kantor
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KPU Badung komisioner Oknum Satpam Bali banjir selokan sampah buang sampah viral video

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan - JPNN.com Bali

    Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan

  2. Bursa Transfer Super League: Gelandang J2 Teppei Yachida Masuk Radar Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League: Gelandang J2 Teppei Yachida Masuk Radar Bali United

  3. Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga - JPNN.com Bali

    Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU