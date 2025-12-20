KPU Badung Disorot, Oknum Komisioner Buang Sampah ke Selokan saat Bali Banjir

bali.jpnn.com, BADUNG - KPU Badung menjadi sorotan masyarakat luas di tengah cuaca ekstrem dan persoalan sampah yang menimbulkan banjir.

Hal itu terjadi ketika seorang komisioner dan dua orang satpam KPU Badung justru terciduk membuang sampah ke selokan.

Kejadian yang berlangsung pada Kamis (18/12) sekitar pukul 15.00 WITA itu langsung menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.

Kondisi ini memaksa Ketua KPU Badung I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra angkat bicara.

Ia mengeklaim video viral yang menunjukkan pegawainya membuang sampah ke selokan merupakan aksi spontanitas.

Dalam klasifikasinya di Kantor KPU Bali, kemarin (19/12), Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menyatakan sampah sebanyak delapan kantong kresek besar itu merupakan sampah kiriman yang juga datang ke kantornya.

Aksi membuang sampah sembarangan ini juga diakui kali pertama itu dilakukan.

Pasalnya, saat itu situasi sedang hujan lebat dan kantor mereka terancam banjir seperti saat banjir besar melanda Bali sebelumnya.