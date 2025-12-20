JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Sabtu (20/12): Tak Baik Menikah, Meminjam Sesuatu & Menjual Beras

Kalender Bali Sabtu (20/12): Tak Baik Menikah, Meminjam Sesuatu & Menjual Beras

Sabtu, 20 Desember 2025 – 05:20 WIB
Kalender Bali Sabtu (20/12): Tak Baik Menikah, Meminjam Sesuatu & Menjual Beras - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 20 Desember 2025 bertepatan dengan Saniscara Umanis Pujut. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (20/12) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Pujut.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (20/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 20 Desember 2025 bertepatan dengan Saniscara Umanis Pujut: Hari ini tak baik menikah, meminjam sesuatu & menjual beras.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali menikah meminjam Menjual Beras Kalender Bali Sabtu 20 Desember 2025 Hari Baik Kalender Bali Saniscara Umanis Pujut Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga - JPNN.com Bali

    Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

  2. Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh - JPNN.com Bali

    Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

  3. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU