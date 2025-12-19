JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 16:31 WIB
Koster Dukung Bali Trail Run 2026, Klaim Berdampak Nyata Bagi Pariwisata - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bali Trail Run 2026 yang akan digelar pada Mei 2026 mendatang di kawasan Batur, Kintamani, Bangli saat menerima panitia kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bali Trail Run 2026 yang akan digelar pada Mei 2026 mendatang di kawasan Batur, Kintamani, Bangli.

Gubernur Koster memastikan akan hadir langsung untuk membuka ajang lari lintas alam berskala internasional tersebut.

“Saya tentu sangat mendukung.

Baca Juga:

Bali Trail Run ini event yang bagus dan berdampak nyata.

Saya akan hadir langsung membuka Bali Trail Run 2026,” ujar Gubernur Koster saat menerima audiensi Komunitas Bali Trail Run (BTR) di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis kemarin (18/12).

Wakil Ketua Komunitas Bali Trail Run, Putu Rio Rahdiana menjelaskan, ajang ini berangkat dari komunitas sekaa demen atau kelompok pecinta olahraga lari lintas alam.

Baca Juga:

Event ini telah digelar sebanyak lima kali, bahkan pada masa pandemi Covid-19 juga digelar.

Event ini awalnya digelar dengan semangat swadaya dan keterbatasan dana meski tanpa sponsor.

Gubernur Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Bali Trail Run 2026 yang akan digelar pada Mei 2026 mendatang di kawasan Batur, Kintamani
