Rumania Konfirmasi Kusta Setelah 44 Tahun, Spa Tempat 2 WNI Langsung Tutup

Jumat, 19 Desember 2025 – 08:06 WIB
Ilustrasi penderita kusta. Foto: ANTARA

bali.jpnn.com, JAKARTA - Dua warga negara Indonesia (WNI) bikin heboh di Rumania.

Berdasar laporan media massa setempat, Pemerintah Rumania menemukan dua tukang pijat penderita kusta asal Indonesia di sebuah spa di Kota Cluj.

Penemuan dua kasus kusta itu menjadi kasus kusta yang terkonfirmasi di negara itu setelah lebih dari 40 tahun.

Satu dari kedua pasien baru diketahui kembali dari Asia, setelah menghabiskan satu bulan bersama ibunya yang dirawat karena menderita penyakit yang sama.

Belakangan diketahui pasien itu baru dari Bali, merawat ibunya yang terkena kusta.

Pihak berwenang di Rumania segera menutup spa itu untuk investigasi lebih lanjut.

Menteri Kesehatan Rumania Alexandru Rogobete meminta pelanggan spa itu tidak perlu panik.

Pasalnya, penyakit tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk ditularkan ke orang lain.

