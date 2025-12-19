Dua WNI di Rumania Suspek Kusta, Terungkap Sumber Penularan dari Bali

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 07:30 WIB
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono (tengah) berbincang dengan pasien penyakit kusta. Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/nym.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun tangan menyusul kabar penemuan warga negara Indonesia (WNI) mengidap kusta di Rumania.

Hal ini terjadi setelah Kemenkes melalui International Health Regulation National Focal Point (IHR NFP) mendapat notifikasi kasus kusta dari IHR NFP Rumania, pada awal Desember 2025.

Dari notifikasi tersebut, diketahui terdapat dua orang WNI, yang bekerja di Rumania, dengan status suspek infeksi lepra/kusta.

“Kasus indeks (kasus awal positif) berasal dari ibu kedua WNI tersebut yang berdomisili di Bali," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, Kemenkes langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bali untuk menelusuri kasus ini.

Aji Muhawarman mengeklaim Dinas Kesehatan Bali telah berhasil menemukan ibu dua WNI itu dan saat ini masih dalam perawatan.

Kondisinya juga baik.

Aji Muhawarman menambahkan, kedua WNI direncanakan segera kembali ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan di Indonesia.

