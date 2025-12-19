Kalender Bali Jumat (19/12): Baik Memperbaiki Pagar & Menyetem Gamelan

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025
Ilustrasi kalender Bali Jumat 19 Desember 2025 bertepatan dengan Sukra Kliwon Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (19/12) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Pujut.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Kenam.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

