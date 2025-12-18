JPNN.com

Kamis, 18 Desember 2025 – 19:32 WIB
70.260 Warga Buleleng Terima BLTS Rp 900 Ribu, Target Rampung Akhir Tahun
Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra memantau penyaluran BLTS di Kantor Pos Singaraja, Kamis (18/12). Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - 70.260 warga Buleleng tersenyum semringah.

Penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu berhak mengambil bantuan, mulai Kamis (18/12) hingga Minggu (21/12) mendatang.

Mereka ditetapkan sebagai penerima BLTS untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Penyaluran bantuan telah dimulai sejak awal Desember dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Pembagian BLTS dipusatkan di Kantor Pos Singaraja dan Bank Himbara lainnya seperti BRI, BNI dan Mandiri dengan menyasar ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna berkesempatan langsung hadir dan menyapa warga penerima bantuan di Kantor Pos Singaraja.

Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan dipergunakan sesuai kebutuhan.

