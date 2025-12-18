JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini KSOP Benoa: Kapasitas Kapal Pelni Ditambah, 67 Fast Boat di Sanur Layak Jalan

KSOP Benoa: Kapasitas Kapal Pelni Ditambah, 67 Fast Boat di Sanur Layak Jalan

Kamis, 18 Desember 2025 – 15:07 WIB
KSOP Benoa: Kapasitas Kapal Pelni Ditambah, 67 Fast Boat di Sanur Layak Jalan - JPNN.com Bali
Wisatawan antre menaiki fast boat untuk menyeberang menuju Nusa Penida di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, resmi membuka Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (18/12).

KSOP Benoa bertugas memantau pergerakan pelayaran kapal dan penumpang di tiga pelabuhan di Kota Denpasar, yaitu Sanur, Serangan dan Benoa.

KSOP Benoa melibatkan TNI, Polri, Badan SAR Nasional, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait lainnya dalam mendirikan posko angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

Baca Juga:

Posko yang berada di Pelabuhan Benoa ini resmi beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Di Pelabuhan Benoa, Denpasar, ada empat kapal motor milik Pelni, yaitu KM Tilongkabila, Awu, Binaiya dan Leuser yang beroperasi selama libur Nataru.

Kapal tersebut melayani penumpang tujuan mayoritas kota-kota di Indonesia bagian timur di antaranya Waingapu dan Laboan Bajo, NTT.

Baca Juga:

Rata-rata empat kapal tersebut memiliki kapasitas 1.000 orang dan khusus momentum Natal dan tahun baru kapasitasnya ditingkatkan menjadi 1.500 orang.

Arus mudik angkutan Natal di Benoa sudah dilayani sejak Senin (15/12) menggunakan KM Binaiya dengan tujuan Waingapu-Ende-Kupang yang total mengangkut 1.388 orang penumpang.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, resmi membuka Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Benoa, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KSOP Benoa pelabuhan benoa Pelabuhan Sanur Pelabuhan Serangan Fast Boat Kapal Motor penumpang Posko Nataru Nataru 2026 wisatawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga - JPNN.com Bali

    Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

  2. Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh - JPNN.com Bali

    Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

  3. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU