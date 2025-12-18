KSOP Benoa: Kapasitas Kapal Pelni Ditambah, 67 Fast Boat di Sanur Layak Jalan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, resmi membuka Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Kamis (18/12).

KSOP Benoa bertugas memantau pergerakan pelayaran kapal dan penumpang di tiga pelabuhan di Kota Denpasar, yaitu Sanur, Serangan dan Benoa.

KSOP Benoa melibatkan TNI, Polri, Badan SAR Nasional, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait lainnya dalam mendirikan posko angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

Posko yang berada di Pelabuhan Benoa ini resmi beroperasi mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Di Pelabuhan Benoa, Denpasar, ada empat kapal motor milik Pelni, yaitu KM Tilongkabila, Awu, Binaiya dan Leuser yang beroperasi selama libur Nataru.

Kapal tersebut melayani penumpang tujuan mayoritas kota-kota di Indonesia bagian timur di antaranya Waingapu dan Laboan Bajo, NTT.

Baca Juga: KSOP Benoa Memperkuat Mitigasi Dampak Angin Kencang Melanda Bali

Rata-rata empat kapal tersebut memiliki kapasitas 1.000 orang dan khusus momentum Natal dan tahun baru kapasitasnya ditingkatkan menjadi 1.500 orang.

Arus mudik angkutan Natal di Benoa sudah dilayani sejak Senin (15/12) menggunakan KM Binaiya dengan tujuan Waingapu-Ende-Kupang yang total mengangkut 1.388 orang penumpang.