JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Denpasar Menyerah, Sampah Menumpuk, Minta Menteri LH Tunda Tutup TPA Suwung

Denpasar Menyerah, Sampah Menumpuk, Minta Menteri LH Tunda Tutup TPA Suwung

Kamis, 18 Desember 2025 – 07:27 WIB
Denpasar Menyerah, Sampah Menumpuk, Minta Menteri LH Tunda Tutup TPA Suwung - JPNN.com Bali
Truk sampah membawa sampah rumah tangga ke TPA Suwung, Denpasar. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rencana Pemprov Bali menutup operasional TPA Suwung per 23 Desember 2025 mendatang berdampak panjang.

Penumpukan sampah rumah tangga terlihat di depan warga Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sejak beberapa hari terakhir.

Truk pengangkut sampah yang biasa mondar-mandir tak terlihat lagi di depan rumah warga.

Baca Juga:

Tumpukan sampah itu pun memicu bau busuk dan mengganggu pemandangan.

Kondisi ini membuat Pemkot Denpasar angkat tangan dan menyatakan belum siap mengolah sampah secara mandiri.

Pemkot Denpasar menyatakan masih membutuhkan TPA Suwung.

Baca Juga:

“Kami sudah membuat surat, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup terkait instruksi dari gubernur 23 Desember harus sudah tidak diperbolehkan memakai TPA Suwung.

Pak Wali bersurat langsung ke Kementerian LH dua hari lalu, atau 15 Desember,” kata Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa dilansir dari Antara.

Penumpukan sampah rumah tangga terihat di depan warga Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sejak beberapa hari terakhir menjelang penutupan TPA Suwung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Denpasar badung pemkot denpasar sampah tpa suwung pemprov bali Kementerian LH Menteri LH Sampah Rumah Tangga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh - JPNN.com Bali

    Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

  2. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

  3. Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU