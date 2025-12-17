Telkom Gandeng CCSI Garap Proyek SKKL SUB-2, Perkuat Konektivitas Nasional

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 22:09 WIB
President Director CCSI Peter Djatmiko (kiri) dan Direktur Network Telkom Nanang Hendarno (kanan) saat penandatanganan MoU, Senin (15/12) lalu. Foto: Telkom for JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama strategis dengan PT Communication Cable Systems Indonesia (CCSI).

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah awal dalam penjajakan pengembangan jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) SUB-2 dengan ruas Gresik (Jawa) – Makassar (Sulawesi) – Takisung (Kalimantan).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Network Telkom Nanang Hendarno dan President Director CCSI Peter Djatmiko di Jakarta, Senin (15/12).

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi terhadap investasi, mengoptimalkan pemanfaatan rute kabel laut, sekaligus memperkuat infrastruktur konektivitas digital nasional.

Telkom berupaya untuk mengakselerasi monetisasi aset strategis dan menjalin kemitraan untuk mempercepat penciptaan nilai.

BUMN Telekomunikasi ini juga turut menegaskan peranannya sebagai digital telco dengan kapabilitas layanan digital end-to-end yang mencakup Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Services.

Melalui sinergi dengan mitra strategis, Telkom mendorong pengembangan infrastruktur digital yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi ekosistem nasional.

Direktur Network Telkom Nanang Hendarno menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan agenda transformasi perusahaan dalam memperkuat fondasi konektivitas digital.

Sinergi pembangunan SKKL SUB-2 bersama CCSI merupakan wujud komitmen Telkom dalam memperkuat infrastruktur konektivitas digital nasional secara lebih efisien
