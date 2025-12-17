Siklon 93S Masih Mengancam, BPBD Minta Krama Bali Menyiapkan Tas Siaga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali merilis ancaman Siklon 93S masih nyata pada periode 11 – 18 Desember 2025.

Oleh karena itu, BPBD Bali meminta masyarakat menyiapkan tas siaga yang berisi barang berharga.

Dalam lima hari terakhir saja, cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis 93S telah menyebabkan banjir di lima kabupaten/kota di Bali.

“Siapkan langkah-langkah darurat bila diperlukan, rencana darurat.

Kalau punya barang-barang berharga, surat berharga, disiapkan dalam satu tas, tas siaga.

Jadi, saat perlu evakuasi, bisa segera dievakuasi, tidak ujuk-ujuk terendam semua,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Menurutnya, bencana bukan lagi untuk diantisipasi ke depannya, melainkan sudah ada masanya, sehingga harus siap baik dengan tas siaga maupun siaga informasi.

“Yang pertama, tentu tenang dulu, setelah tenang, baru bisa mencari informasi.