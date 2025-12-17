JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Siklon 93S Masih Mengancam, BPBD Minta Krama Bali Menyiapkan Tas Siaga

Siklon 93S Masih Mengancam, BPBD Minta Krama Bali Menyiapkan Tas Siaga

Rabu, 17 Desember 2025 – 19:10 WIB
Siklon 93S Masih Mengancam, BPBD Minta Krama Bali Menyiapkan Tas Siaga - JPNN.com Bali
Sejumlah wisatawan asing dari Arab Saudi saat dievakusi dengan perahu karet Tagana (Taruna Siaga Bencana) Badung di Legian, Kuta, Badung, Minggu (14/12) lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali merilis ancaman Siklon 93S masih nyata pada periode 11 – 18 Desember 2025.

Oleh karena itu, BPBD Bali meminta masyarakat menyiapkan tas siaga yang berisi barang berharga.

Dalam lima hari terakhir saja, cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis 93S telah menyebabkan banjir di lima kabupaten/kota di Bali.

Baca Juga:

“Siapkan langkah-langkah darurat bila diperlukan, rencana darurat.

Kalau punya barang-barang berharga, surat berharga, disiapkan dalam satu tas, tas siaga.

Jadi, saat perlu evakuasi, bisa segera dievakuasi, tidak ujuk-ujuk terendam semua,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurutnya, bencana bukan lagi untuk diantisipasi ke depannya, melainkan sudah ada masanya, sehingga harus siap baik dengan tas siaga maupun siaga informasi.

“Yang pertama, tentu tenang dulu, setelah tenang, baru bisa mencari informasi.

BPBD Bali meminta masyarakat menyiapkan tas siaga yang berisi barang berharga saat bibit Siklon Tropis 93S masih mengancam Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Siklon 93S Bibit Siklon 93S bpbd bali Bali Tas Siaga cuaca ekstrem hujan banjir bencana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

  2. Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

  3. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU