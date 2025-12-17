JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini DPRD Bali Sepakat Regulasi Membatasi Toko Modern & Perlindungan Lahan Produktif

DPRD Bali Sepakat Regulasi Membatasi Toko Modern & Perlindungan Lahan Produktif

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:07 WIB
DPRD Bali Sepakat Regulasi Membatasi Toko Modern & Perlindungan Lahan Produktif - JPNN.com Bali
Sekda Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-17 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar, Senin (15/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fraksi-fraksi DPRD Bali menyepakati pentingnya kehadiran regulasi untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern berjejaring serta melindungi lahan produktif di Pulau Dewata.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar, Senin (15/12).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekda Bali Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Wayan Koster. Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis.

Baca Juga:

Keduanya, yakni Raperda Pengendalian Toko Modern Berjejaring serta Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan AA Istri Paramita Dewi, menyatakan dukungan prinsipil terhadap kedua Raperda tersebut.

Fraksi PDIP menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional.

Baca Juga:

Regulasi tersebut sekaligus untuk mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali.

Fraksi PDIP menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Fraksi-fraksi DPRD Bali menyepakati pentingnya kehadiran regulasi untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern berjejaring serta melindungi lahan produktif
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dprd bali pemprov bali Sekda Bali Dewa Made Indra Bali Raperda Toko Modern Berjejaring Raperda Perlindungan Lahan Produktif

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

  2. Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan - JPNN.com Bali

    Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

  3. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU