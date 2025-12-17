DPRD Bali Sepakat Regulasi Membatasi Toko Modern & Perlindungan Lahan Produktif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fraksi-fraksi DPRD Bali menyepakati pentingnya kehadiran regulasi untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern berjejaring serta melindungi lahan produktif di Pulau Dewata.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar, Senin (15/12).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekda Bali Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Wayan Koster. Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis.

Keduanya, yakni Raperda Pengendalian Toko Modern Berjejaring serta Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan AA Istri Paramita Dewi, menyatakan dukungan prinsipil terhadap kedua Raperda tersebut.

Fraksi PDIP menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional.

Regulasi tersebut sekaligus untuk mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali.

Fraksi PDIP menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.