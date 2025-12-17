Lenovo Legion Monitor Gen 10 Series: Solusi Display Terbaik untuk Kebutuhan Gaming

bali.jpnn.com, DENPASAR - Monitor bukan hanya perangkat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital yang semakin intens, baik untuk gaming kompetitif maupun produktivitas kreatif.

Menjawab kebutuhan yang semakin beragam itu, Lenovo menghadirkan Legion Monitor Gen 10 Series, yang terdiri dari dua varian utama: Legion Pro Monitor dan Legion Monitor.

Keduanya dirancang untuk mendukung performa tinggi yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya berkarya masing-masing dengan semangat “Reach Your Impossible”.

Legion Pro Monitor ditujukan bagi gamer kompetitif, kreator profesional dan desainer yang menuntut performa tanpa kompromi dan membutuhkan presisi tingkat tinggi, baik saat kompetisi maupun ketika menghasilkan karya.

Legion Monitor hadir untuk pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa, kualitas visual dan fleksibilitas penggunaan sehari-hari.

Menurut Consumer Product Lead Lenovo Indonesia Melton Ciputra, kedua monitor ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamer yang menuntut performa tinggi, tetapi juga mendukung kreator dan desainer yang membutuhkan presisi visual dalam setiap karya.

“Kami percaya bahwa layar bukan sekadar alat tampilan, melainkan jendela menuju pengalaman yang lebih imersif dan produktif,” ujar Melton Ciputra.

Dengan teknologi OLED UHD pada seri Pro, refresh rate yang tersedia dari 240Hz - 320Hz, serta akurasi warna yang konsisten, rangkaian monitor Lenovo Legion menjadi solusi bagi mereka yang ingin menembus batas baik dalam bermain maupun berkarya.