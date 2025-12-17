Siklon 93S Picu Banjir di Bali, 1 WNA Tewas, 191 KK & 150 Wisatawan Terdampak

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 06:43 WIB
Sejumlah wisatawan domestik asal Medan, Sumatra Utara mencari titik aman setelah banjir besar melanda Legian, Kuta, Badung, Bali, Minggu (14/12) lalu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dampak bibit Siklon 93S di Bali mulai terlihat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat lima dari sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata terdampak bibit siklon tropis itu sejak Kamis (11/12) lalu.

Banjir pertama terjadi di Karangasem pada Sabtu (13/12), kemudian Minggu (14/12) terjadi di Kota Denpasar dan Badung, lalu Senin (15/12) menimpa Gianyar dan Jembrana.

Di Kabupaten Karangasem, bencana banjir akibat luapan sungai memberi dampak ke 50 Kepala Keluarga (KK) dan dua bangunan sekolah.

Di Kota Denpasar terdapat 20 titik banjir, sementara di Badung mencapai 14 titik.

“Jadi, cukup banyak walaupun tidak sebanyak pada September (2025) dan itu titiknya berbeda karena karakter hujannya berbeda,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Di Kabupaten Gianyar, banjir merendam lima titik jalan utama dengan tinggi melebihi satu meter dan membuat tembok rumah warga runtuh sehingga menutup akses jalan raya.

Banjir di Gianyar juga menyebabkan satu orang luka.

Bali mencatat lima dari sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata terdampak bibit siklon tropis itu sejak Kamis (11/12) lalu dan menyebabkan ratusan KK terdampak
