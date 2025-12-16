UNR Bali Gelar Konferensi, Sorot Perlindungan Kaum Marjinal & Kelompok Rentan

JPNN.com

Rektor Universitas Ngurah Rai Prof Dr Ni Putu Tirka Widanti memberikan keterangan kepada awak media disela-sela konferensi internasional di Kampus UNR Denpasar, Selasa (16/12). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Universitas Ngurah Rai (UNR), Institut KAPAL Perempuan, Bali Sruti, dan Bali Gender Studies Forum menyelenggarakan Konferensi Internasional pertama di Denpasar pada 16 – 17 Desember 2025.

Konferensi ini mengambil tema “Public Policy, Gender Equality, Disability and Social Inclusion: Towards the Achievement of the 2030 SDGs”.

Konferensi ini memberi perhatian pada ketimpangan struktural yang terus membatasi akses, partisipasi, dan kontrol perempuan dan kelompok disabilitas atas layanan dasar, perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan layak, migrasi aman, hingga representasi politik.

Menurut Direktur Institut KAPAL Perempuan Budhis Utami, perangkat perundang-undangan di Indonesia yang melindungi kaum marjinal, ibu dan anak di Indonesia sebenarnya sangat banyak.

Sebut saja UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas, UU Kesejahteraan Lansia, UU Penghapusan KDRT dan masih banyak lagi.

Namun, praktiknya perangkat perundang-undangan itu tidak cukup ampuh untuk melindungi kelompok tersebut.

“Praktik di lapangan, undang-undang itu tidak dijalankan.

Ada ketidakpatuhan aparat dalam menjalankan undang-undang,” ujar Budhis Utami di kampus UNR, Denpasar, Selasa (16/12).

Fakta ini mempertegas bahwa perubahan kebijakan publik harus berjalan seiring transformasi norma sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif
