Brigjen Sandi: Polda Bali Buka Peluang Gandeng Korean National Police, Fokus Ini

Selasa, 16 Desember 2025 – 20:16 WIB
Wakapolda Polda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana menerima kunjungan kehormatan Atase Polisi Korea Selatan Kim Dae jin di Lounge Sura Dwipa Sarva Bhavena, Selasa (16/12). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakapolda Polda Bali Brigjen I Komang Sandi Arsana menerima kunjungan kehormatan Atase Polisi Korea Selatan Kim Dae jin di Lounge Sura Dwipa Sarva Bhavena, Selasa (16/12).

Brigjen Komang Sandi didampingi Irwasda Kombes Benny Subandi, Kepala SPN Bali Kombes Dewa Putu Eka Darmawan dan para jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, Kim Dae jin mengucapkan terimakasih karena telah diterima dengan baik.

Ia pun menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di Polda Bali, yakni untuk mempererat hubungan kerjasama antara Polri, khususnya Polda Bali dengan Kepolisian Korea Selatan (Korean National Police).

Brigjen Komang Sandi mengapresiasi kunjungan kehormatan Atase Polisi Korea Selatan.

Mantan Kapolres Jembrana dan Gianyar itu memastikan Polda Bali sangat terbuka terhadap kerja sama dalam bidang keamanan, penegakan hukum, serta pertukaran informasi.

Terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan ilmu kepolisian dan teknologi penyidikan.

“Kunjungan kehormatan ini merupakan wujud hubungan kerja sama yang baik antara Kepolisian Korea Selatan dengan Polri.

Brigjen I Komang Sandi Arsana memastikan Polda Bali sangat terbuka terhadap kerja sama dalam bidang keamanan, penegakan hukum, serta pertukaran informasi.
