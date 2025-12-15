Koster Kenang Momen dengan MUI Bali: Didoakan Jadi Gubernur hingga Pandemi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Musda XII MUI Provinsi Bali Tahun 2025, Minggu kemarin (14/12) di Harris Hotel and Convention Centre Denpasar.

Koster menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah dengan MUI Bali sangat baik.

Banyak program-program pemerintah berhasil dijalankan berkat bantuan dari berbagai organisasi di masyarakat, termasuk MUI Bali.

“Hubungan kami sangat erat bahkan MUI Bali sudah mendoakan saya menjadi Gubernur Bali, jauh sebelum saya mencalonkan diri sebagai gubernur,” kata Koster.

Ia mengenang ketika Bali dilanda Pandemi Covid-19.

Perekonomian Bali saat itu tumbang, pariwisata lumpuh, wisatawan asing dan domestik tidak ada yang datang ke Bali.

Di saat-saat kritis seperti itu, MUI bersama dengan organisasi masyarakat lainnya tidak berpangku tangan.

Mereka aktif menyosialisasikan dan menggerakkan masyarakat untuk patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah.