Kalender Bali Senin (15/12): Baik untuk Mengerjakan Sawah & Membuat Keris

Senin, 15 Desember 2025 – 06:49 WIB
Ilustrasi kalender Bali Senin 15 Desember 2025 bertepatan dengan Soma Umanis Pujut. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (15/12) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Umanis Pujut.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (15/12) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 15 Desember 2025 bertepatan dengan Soma Umanis Pujut: Hari baik untuk mengerjakan sawah & membuat keris
