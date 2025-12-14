Profil Brigjen Budi Sajidin: Pakar Intelijen yang Kini Pimpin BNN Provinsi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Suyudi Ario Seto merotasi sejumlah pejabat di lingkungan BNN.

Salah satunya Brigjen Budi Sajidin sebagai Kepala BNN Provinsi Bali menggantikan Brigjen Rudy Ahmad Sudrajat yang telah memasuki masa pensiun atau purnatugas.

Rotasi tersebut tertuang dalam surat telegram kepala BNN nomor: ST/28/XII/SU/KP.04/2025/BNN.

Total ada 13 pejabat yang mendapatkan jabatan baru.

Pelantikan para pejabat baru tersebut digelar di Kantor BNN RI Pusat, Jakarta, pada Jumat (12/12).

Para pejabat baru akan langsung bertugas seusai dilantik.

Brigjen Budi Sajidin yang dipercaya sebagai Kepala BNN Provinsi Bali sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2024.

Jenderal polisi bintang satu ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan berpengalaman dalam dunia intelijen.